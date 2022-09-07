Hatay'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

07 Eylül 2022 Çarşamba, 03:39

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Hilmi E. yönetimindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abubekir Ş.'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.