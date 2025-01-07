Hatay'da kaza sonrası alev alan aracı polis söndürdü!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:37

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:42

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücülerinin adları öğrenilemeyen 31 AEV 177 ve 31 SU 570 plakalı otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada, 31 AEV 177 plakalı otomobil yanmaya başladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kimsenin yaralanmadığı kazada yanan otomobile trafik polisi, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Polisin müdahalesiyle yangın, tüm aracı sarmadan söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.