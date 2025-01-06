Seyir halindeki TIR alev aldı!
Mersin’in Tarsus ilçesinde TIR dorsesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACG 404 plakalı TIR'ınS 27 ABJ 57 plakalı çekicisinde elektrik tesisatından oluştuğu tahmin edilen yangın çıktı.
Araç güvenlik şeridinde durduruldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.
Olayda maddi hasar meydana geldi.
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