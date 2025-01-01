O anlar kamerada... Araç alev alev yandı!

Siirt'te seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

O anlar kamerada... Araç alev alev yandı!
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:13

Barış Mahallesi Süreyya Öner Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında Rafet Talu yönetimindeki 56 ABE 699 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü, aracı durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Siirt #araç #Yangın

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