Hatay'da korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:14

Antakya ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran 2 yaşındaki A.K.’nin ailesi durum üzerine evlatlarını Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine hastaneye giden ekipler çocuğun elinin sıkıştığı kıyma makinesini kurtarmak için hastane yatağında çalışma başlattı. Ekiplerin titiz ve özenli çalışmalarının ardından kıyma makinesi çıkartıldı.

ANNESİ KULLANIRKEN ELİNİ SOKMUŞ

Elinde kırık ve ezilme oluşan A.K.’ye sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, annesi kıyma makinesini kullanırken elini kıyma makinesine soktuğu öğrenildi.