Hatay mutfağının şifa dolu lezzeti: Zahter Salatası tarifi!

Akdeniz’in eşsiz aromalarını sofralarınıza taşıyan zahter salatası, taptaze yeşillikler, baharatlar ve zeytinyağının mükemmel uyumuyla damakları şenlendiriyor. İşte Hatay mutfağına özgü bu sağlıklı ve lezzetli salatanın tarifi!

Hatay mutfağının şifa dolu lezzeti: Zahter Salatası tarifi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.02.2025 - 18:11

Türkiye’nin en zengin mutfaklarından biri olan Hatay mutfağı, sadece kebapları ve mezeleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı ve aromatik otlarıyla da ünlüdür. Zahter salatası, bu eşsiz lezzetlerin başında gelir. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan zahter, kekik ailesine ait şifalı bir bitkidir ve özellikle Hatay’da taze haliyle tüketilir.

ZAHTER SALATASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 demet taze zahter (bulamazsanız taze kekik kullanabilirsiniz)
  • 1 adet küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)
  • 1 adet domates (küçük doğranmış)
  • 1 adet salatalık (isteğe bağlı, ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kuru kekik
  • Yarım limonun suyu
  • Ceviz içi (isteğe bağlı, iri kıyılmış)

Yapılış

  1. Zahteri hazırlayın: Taze zahterleri iyice yıkayın, fazla suyunu süzdürün ve ince ince doğrayın.
  2. Diğer malzemeleri ekleyin: Doğradığınız kırmızı soğan, domates ve salatalıkları geniş bir kaseye alın.
  3. Baharatları ve sosu ekleyin: Üzerine tuz, sumak, pul biber ve kuru kekiği serpiştirin. Zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu ekleyerek iyice karıştırın.
  4. Servis edin: İsteğe bağlı olarak ceviz içi ekleyerek salatanızı daha lezzetli ve besleyici hale getirebilirsiniz.
  5. Afiyetle yiyin! Zahter salatanızı meze olarak veya yanında lavaş ekmeği ile servis edebilirsiniz.

Etiketler: #hatay mutfağı #hatay #tarif #Salata

İlgili Haberler

10 dakikada hazır... Kıyır kıyır anne kurabiyesi tarifi!

10 dakikada hazır... Kıyır kıyır anne kurabiyesi tarifi!
Sevgililer günü için kalpli pizza tarifi!

Sevgililer günü için kalpli pizza tarifi!
Azerbaycan mutfağının çok sevilen lezzeti: Firni tatlısı tarifi

Azerbaycan mutfağının çok sevilen lezzeti: Firni tatlısı tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler