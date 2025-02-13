Hatay mutfağının şifa dolu lezzeti: Zahter Salatası tarifi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 18:11

Güncelleme: 13.02.2025 - 18:11

Türkiye’nin en zengin mutfaklarından biri olan Hatay mutfağı, sadece kebapları ve mezeleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı ve aromatik otlarıyla da ünlüdür. Zahter salatası, bu eşsiz lezzetlerin başında gelir. Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan zahter, kekik ailesine ait şifalı bir bitkidir ve özellikle Hatay’da taze haliyle tüketilir.

ZAHTER SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 demet taze zahter (bulamazsanız taze kekik kullanabilirsiniz)

1 adet küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)

1 adet domates (küçük doğranmış)

1 adet salatalık (isteğe bağlı, ince doğranmış)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru kekik

Yarım limonun suyu

Ceviz içi (isteğe bağlı, iri kıyılmış)

Yapılış