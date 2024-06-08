Hatay’da korkutan yangın: Prefabrik evler alevlere teslim oldu
Hatay’da depremzede vatandaşların yaşadığı prefabrik yaşam alanında çıkan yangında 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, dumandan etkilenen bir vatandaşa da sağlık ekipler müdahale etti.
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Melek Prefabrik Yaşam Alanı’nda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede prefabrik evleri sardı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına ilk müdahale vatandaştan gelirken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında 2 prefabrik ev tamamen, 2 prefabrik ev kısmen zarar gördü.
Dumandan etkilenen bir vatandaşa ilk müdahaleyse olay yerinde yapıldı. Konteynerlerin alev alev yandığı anlar ve yaşanan panikse kameralara yansıdı.
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