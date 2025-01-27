Hatay'da motosiklet 3 yayaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti!

Hatay’da motosikletin çarptığı 3 yayadan 1’i öldü, 2’si yaralandı.

Hatay'da motosiklet 3 yayaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:00

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi mevkisinde yaşandı.

M.A.E. yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet, cadde üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Emine Ö. (46), D.Ö. (16) ve F.S.Ö.’ye (18) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Ö. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #112 Acil #hatay #motosiklet

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