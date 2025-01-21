Hatay'da PVC fabrikasında korkutan yangın!

Kırıkhan ilçesinde PVC fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Hatay'da PVC fabrikasında korkutan yangın!
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:09

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde faaliyet gösteren PVC fabrikasında yangın yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, alınan emniyet tedbirlerinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatılırken, fabrikada maddi hasar oluştu.



Etiketler: #fabrika #hatay #PVC #Yangın

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