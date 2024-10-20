Hatay’da orman yangını

Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:38

Güncelleme: 20.10.2024 - 14:38

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalede yetersiz kaldığı yangına havadan da müdahale edildi. Yangın, ekiplerin azimli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.