Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay’da orman yangını
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:38

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalede yetersiz kaldığı yangına havadan da müdahale edildi. Yangın, ekiplerin azimli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


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