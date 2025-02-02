Hatay’da ormanlık alanda örtü yangını çıktı
Hatay’da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Hatay Payas ilçesi Sincan Mahallesi’nde ormanlık alanda yaşandı.
İhbar verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi.
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