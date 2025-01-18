Adana'da orman yangını

Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:19

Güncelleme: 18.01.2025 - 16:19

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Büyüksofulu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, arazözler, su tankerleri ve yangın söndürme araçlarıyla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığı bildirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgedeki ekiplerin hava ve kara desteğiyle mücadele ettiği öğrenildi.