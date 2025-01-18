Adana'da orman yangını

Adana'nın Aladağ ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Adana'da orman yangını
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İHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:19

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Büyüksofulu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, arazözler, su tankerleri ve yangın söndürme araçlarıyla alevlere müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığı bildirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgedeki ekiplerin hava ve kara desteğiyle mücadele ettiği öğrenildi.


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