Hatay'da protesto edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama: 'Anlayışla karşılanır ama vakti değil...'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:23

6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay Antakya’da depremin yıldönümünde düzenlenen anma programında çeşitli aralıklarla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzedeler tarafından protesto edildi.

'YERİ GELİR PROTESTO ANLAYIŞLA KARŞILANIR'

Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından protestolarla ilgili bir açıklama yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil."