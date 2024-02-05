Hatay’da ‘sessiz yürüyüş’: Afetzedeler, hayatını kaybeden yakınları için yürüdü
6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, depremin yıldönümünde hayatını kaybeden yakınları için ‘sessiz yürüyüş’ gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın en çok olduğu illerden birisi olan Hatay’da, depremde hayatını kaybedenler anıldı.
Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için depremin birinci yıl dönümünde 'Buradayız Hatay Derneği’nin organizasyonuyla ‘sessiz yürüyüş’ yapıldı
1 yıl önceki depremde yakınlarını kaybeden depremzedeler, yıkımın büyük olduğu Sümerler’den Armutlu’ya sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
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