Hatay’da ‘sessiz yürüyüş’: Afetzedeler, hayatını kaybeden yakınları için yürüdü

6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da, depremin yıldönümünde hayatını kaybeden yakınları için ‘sessiz yürüyüş’ gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:07
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın en çok olduğu illerden birisi olan Hatay’da, depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenler için depremin birinci yıl dönümünde 'Buradayız Hatay Derneği’nin organizasyonuyla ‘sessiz yürüyüş’ yapıldı

1 yıl önceki depremde yakınlarını kaybeden depremzedeler, yıkımın büyük olduğu Sümerler’den Armutlu’ya sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.


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