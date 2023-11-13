Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi!

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kız arkadaşını darbedip rehin alan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:27
Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi!
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde B.D. isimli şahsın kız arkadaşı A.H.’yi darbedip bir eve kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediği ihbarı üzerine, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

B.D., bulunduğu adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Darbedilerek rehin tutulan A.H. ise kurtarıldı.

TUTUKLANDI

Hakkında kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan şüpheli B.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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