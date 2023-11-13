Hatay'da rehine krizi: Kız arkadaşını eve kilitledi!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde kız arkadaşını darbedip rehin alan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde B.D. isimli şahsın kız arkadaşı A.H.’yi darbedip bir eve kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediği ihbarı üzerine, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
B.D., bulunduğu adreste polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Darbedilerek rehin tutulan A.H. ise kurtarıldı.
TUTUKLANDI
Hakkında kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem yapılan şüpheli B.D., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Liseli gençlerin skandalı
- Coca-Cola’ya devlet desteği!
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı
- İstismara mı dönüşüyor?
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'