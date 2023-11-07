Hamas liderlerinden Musa Ebu Marzuk, BBC'ye konuştu: Sivilleri öldürmedik, rehineleri serbest bırakacağız ama önce çatışmalar durmalı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:22

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı olan Ebu Marzuk’un iddiaları, Hamas'ın silahsız yetişkinleri ve çocukları da hedef aldığını gösteren videolarla çelişiyor.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim’deki saldırılarında ölen 1400’den fazla kişinin siviller olduğunu açıklamıştı.

İngiltere’deki terörle mücadele yasaları uyarınca varlıkları dondurulan Hamas’ın liderlerinden Ebu Marzuk'la, bir Körfez ülkesinde söyleşi yaptık.

Ebu Marzuk, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrası BBC’yle konuşan en üst düzey örgüt lideri oldu.

Söyleşide Ebu Marzuk’a, Gazze’deki savaş ve özellikle bölgede tutulan rehinelerle ilgili sorular yönelttik.

Ebu Marzuk, İsrail Gazze’yi bombalarken rehineleri serbest bırakamayacaklarını söyledi, “Rehineleri serbest bırakacağız ama önce çatışmaların durması gerek” dedi.

2006'!dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze’de Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ebu Marzuk geçtiğimiz günlerde, Hamas'ın rehin aldığı 8 çifte vatandaşın durumlarını görüşmek üzere Moskova’ya gitmişti. Bu kişiler, Rusya ve İsrail vatandaşı. Ebu Marzuk, Hamas'ın, “Gazze’deki Rus rehineleri arayıp, iki kadını bulduklarını ancak çatışmalar nedeniyle serbest bırakamadıklarını” söyledi.

Ebu Marzuk, “İsrailliler çatışmalara son verirse, rehineleri Kızılhaç’a verebiliriz” dedi.

Üst düzey Hamas lideri, BBC’nin, 7 Ekim saldırıları konusundaki soruları üzerine, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed el-Deif’in adamlarına, sivilleri öldürmemeleri emri verdiğini söyledi.

Ebu Marzuk, “El-Deif savaşçılarına net şekilde “bir kadını, bir çocuğu ve bir yaşlı adamı öldürmemelerini söyledi” dedi.

İsrailli yedek askerlerin “hedef alındığını” savunan Ebu Marzuk, sadece “zorunlu askerlik yapanların ya da askerlerin öldürüldüğünü” iddia etti, “Kadınlar, çocuklar ve siviller saldırılardan muaftı’ dedi.

BBC, Ebu Marzuk'a, Hamas militanlarının miğferlerindeki kameralarla çektiği, silahsız sivillerin evlerinde ya da araçlarında vurulduğunu gösteren videoları gösterdi.

Söyleşi sırasındaki ölçülü tutumunu bazen bırakan Ebu Marzuk, soruya doğrudan yanıt vermedi.

Ebu Marzuk, Hamas’ın siyasi kanadının saldırı hazırlıklarını önceden bilip bilmediği sorusuna ise, “silahlı kanadın siyasi kanada danışmak zorunda olmadığını” söyledi.

Örgütün Katar merkezli siyasi kanadı, sıklıkla kendisini Gazze’deki silahlı güçlerden uzak bir oluşum olarak sunuyor.

İngiltere hükümeti ise arada bir fark görmüyor. İngiltere Hamas’ın siyasi kanadını 2021’de “terör örgütü” ilan etti ve Hamas’ın farklı kısımları arasında ayrım yapmanın yapay bir tutum olduğunu vurguladı.

Ebu Marzuk, ABD Hazine Bakanlığı tarafından da “küresel terörist” diye yaftalandı ve Hamas’ın faaliyetlerini koordine ve finanse etmekten çeşitli suçlamalar yöneltildi.

REHİNE KRİZİ

Geçen Cumartesi günü yapılan söyleşi, İsrail’in ABD’nin Gazze’ye yardım gönderilmesi ve Hamas’ın elindeki rehinelerin bazılarının serbest kalması için “insani ara” taleplerini reddetmesinin ardından yapıldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçici bir ateşkesten önce tüm rehinelerin salıverilmesi gerektiğini söylemişti.

Ebu Marzuk, “misafir” diye andığı rehinelerin isim listesinin elinde olmadığını, bir çoğunun nerede olduğunu bilmediğini, rehinelerin “farklı fraksiyonlarca” tutulduğunu belirtti.

Gazze’de Hamas ile yakın bir şekilde çalışan, görünüşte bağımsız, aralarında İslami Cihat’ın da bulunduğu farklı gruplar bulunuyor.

Ebu Marzuk, bilgi toplamak için bir ateşkes gerektiğini, bölge bombardıman altındayken başka öncelikleri bulunduğunu vurguladı.

Ebu Marzuk’un İsrail ile savaşın nasıl gelişeceği ve rehine müzakerelerinde de önemli bir rol oynaması gerekiyor.