Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları yaşandı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 00:39
Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü!
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İlçede akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Zaman zaman dolu yağışıyla birlikte sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı.

Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktada yaşamı normal hale getirmek için çalışma başlattı.

Ayrıca sağanak ve dolu yağışları nedeniyle ilçedeki tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

 


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