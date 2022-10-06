Hatay'da seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı
Hatay'ın Payas ilçesinde içinde fabrika işçilerinin bulunduğu servis otobüsü alev alev yandı. Araçtaki yolcular kendi imkanları ile aracı boşalttı.
Edinilen bilgiye göre, Toprakkale istikametinden İskenderun yönüne gitmekte olan H.T. idaresindeki 31 C 2605 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün TEM Otoyolu Çağlalık mevkiinde motor kısmından aniden dumanlar çıkmaya başladı.
Otobüsten dumanlar yükseldiğini fark eden otobüs sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüste bulunan yolcular ise kısa sürede aracı boşalttı.
Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Hasta kadını korkutup yüzüne para saçtılar
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu