Hatay'da Sibirya su çulluğu görüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda Sibirya su çulluğu görüntülendi.
Sibirya su çulluğunu görüntüleyen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, Hatay'ın dünyadaki en önemli kuş göç rotalarının üzerinde bulunduğunu söyledi.
"Türkiye'de ilk defa gözlenen Sibirya su çulluğunu kayıt altına aldığımdan dolayı mutluluk duyuyorum" diyen Yoğurtcuoğlu, bu türün Türkiye'de görülen diğer yaygın su çulluğu kuş türüne çok benzediğini aktardı.
Yoğurtcuoğlu, "O yüzden bugüne kadar gözümüzden kaçtığını düşünüyoruz. Diğer su çulluğu türlerinden çok ince farklarla ayırt edilebiliyor. Kanadı altındaki barların arasında beyaz çizginin olmaması, kanadın arka ucundaki çizgide de beyaz olmaması gibi özelliklerine bakarak bunun çok nadir rastlanan Sibirya su çulluğu olduğunu anlamış olduk" dedi.
"Bu, Türkiye'de yeni bir tür. Mileyha'da 288'inci, Türkiye'de ise 493'üncü kuş türümüz. Türkiye'de 500'üncü kuş türüne adım adım yaklaşıyoruz" ifadesini kullanan Yoğurtcuoğlu, bu kuş türünün tespiti ile Mileyha Sulak Alanı'nın çok değerli ve önemli olduğunun bir kez kanıtlandığını dile getirdi.
Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı'nın korunmaya devam edilmesi ile yeni kuş türlerini kayıt altına almayı sürdüreceklerine inandığını belirtti.
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