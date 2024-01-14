Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:38
Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
Abone Ol google-news
Player Alanı

Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Sınır hattı bölgesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.


hatay sulama kanalı ceset

İlgili Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan, 'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan, 'Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı' iddialarına ilişkin açıklama
Samos’ta bulunan ceset için DNA örnekleri alındı

Samos’ta bulunan ceset için DNA örnekleri alındı
Bursa'da kan donduran olay: Toprağa gömülü ceset bulundu!

Bursa'da kan donduran olay: Toprağa gömülü ceset bulundu!

En Çok Okunan Haberler