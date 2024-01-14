Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Player Alanı
Olay, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Sınır hattı bölgesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalında bulunarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi