Bursa'da kan donduran olay: Toprağa gömülü ceset bulundu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olan gencin cesedi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 23:47
Bursa'da kan donduran olay: Toprağa gömülü ceset bulundu!
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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde 6 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 1 çocuk babası 31 yaşındaki Yusuf Kavuk’u bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmasını genişleten ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Kavuk’un öldürüldüğünü tespit etti. Bir şüpheliyi gözaltına alınan polis ekipleri, sorgu sonrasında cesedin gömüldüğü Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere Köyü yakınlarında olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonrasında belirtilen alan kazıldı ve Yusuf Kavuk’a ait kemik parçaları bulundu.

Olayla ilgili şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


Bursa ceset Orman

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