Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tahliye kanalında erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:56
Hatay'da tahliye kanalında erkek cesedi bulundu
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İlçeye bağlı Varışlı Mahallesi'ndeki Asi Nehri tahliye kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhsar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri tahliye kanalına girerek cesedi çıkardı.

Bir erkeğe ait olan ceset, kimliğinin tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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