Mersin tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: 'Allah size depremi bilerek verdi'
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Mersin tribün lideri Murat Tanış, Hataysporlulara, 'Allah size depremi bilerek verdi' diyerek hakaret etti.
16 Ocak Salı günü Mersin Stadyumu’nda oynan Hatayspor - Sakaryaspor karşılaşmasında Mersin tribün lideri Murat Tanış, Hataysporlulara hakaret ve küfürler etti.
Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Tanış, Hataysporlulara 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi' dedi.
GÖKHAN ZAN TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntülere sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken Hataylı Eski milli futbolcu Gökhan Zan da isyan etti.
Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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