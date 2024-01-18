Mersin tribün liderinden Hataysporlulara şok sözler: 'Allah size depremi bilerek verdi'

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Hatayspor-Sakaryaspor maçında Mersin tribün lideri Murat Tanış, Hataysporlulara, 'Allah size depremi bilerek verdi' diyerek hakaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:43
Abone Ol google-news

16 Ocak Salı günü Mersin Stadyumu’nda oynan Hatayspor - Sakaryaspor karşılaşmasında Mersin tribün lideri Murat Tanış, Hataysporlulara hakaret ve küfürler etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre Tanış, Hataysporlulara 'Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi' dedi.

GÖKHAN ZAN TEPKİ GÖSTERDİ 

Görüntülere sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken Hataylı Eski milli futbolcu Gökhan Zan da isyan etti.

Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: 


hatayspor Murat Tanış Gökhan Zan

İlgili Haberler

Hatayspor Türkiye Kupası'nda tur atladı: Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması!

Hatayspor Türkiye Kupası'nda tur atladı: Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması!
Hatayspor'un kötü serisi 8 maça çıktı: Pendikspor puanı son anda kurtardı!

Hatayspor'un kötü serisi 8 maça çıktı: Pendikspor puanı son anda kurtardı!
Hatayspor evinde 1 puana razı oldu

Hatayspor evinde 1 puana razı oldu

En Çok Okunan Haberler