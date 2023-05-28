Hatay'da toplu oy kullanmak isteyen kişiye CHP'li vekil Mullaoğlu'ndan suçüstü
Hatay'da toplu oy kullanmak isteyen bir kişiyi, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, suçüstü yakaladı. Mullaoğlu, "Seçim Kanunu'na aykırı. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Hak yiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Cumhuriye Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, toplu oy kullanmak isteyen kişiyi yakaladı.
Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Toprakhisar İmam Hatip Ortaokulu'nda bir kişi, 1106 numaralı sandıkta 3 adet zarf ile toplu oy kullanmak istedi.
Duruma fark eden CHP Milletvekili Servet Mullaoğlu, sandık görevlilerine tepki gösterdi.
Mullaoğlu, "Neden olaya müdahale etmiyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Seçim Kanunu'na aykırı. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, günah. Hak yiyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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