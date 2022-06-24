Hatay’da tuzaklanmış EYP imha edildi

Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma ekipleri, Amanos Dağları kırsalında geçmiş yıllarda PKK'li teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda tuzaklanmış 20 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ile yaşam malzemeleri ele geçirdi. EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

DHA
24 Haziran 2022 Cuma, 15:21
Hatay’da tuzaklanmış EYP imha edildi
Abone Ol google-news

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu' kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldı.

Operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilogram EYP ile 'A4 patlayıcı' ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ve depo içerisinde çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.


hatay Jandarma el yapımı patlayıcı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler