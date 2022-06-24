Hatay’da tuzaklanmış EYP imha edildi
Hatay'ın Payas ilçesinde jandarma ekipleri, Amanos Dağları kırsalında geçmiş yıllarda PKK'li teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda tuzaklanmış 20 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ile yaşam malzemeleri ele geçirdi. EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.
Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu' kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldı.
Operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilogram EYP ile 'A4 patlayıcı' ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ve depo içerisinde çok sayıda çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Yolumuz Cumhuriyet'
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'