Hatay'da yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

(İHA)
15 Kasım 2021 Pazartesi, 21:36
Hatay'da yangın
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Edinen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilada Mahallesi'nde seralara yakın bölgede bulunan çöplük alanında yangın çıktı.

EKİPLER MÜDEHALE ETTİ

Olayın çevre sakinleri tarafınfan haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, seralara ulaşmadan müdehalelerde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


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