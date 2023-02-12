Hatay’da yıkılan binada köpük kullanıldığı ortaya çıktı
Hatay’da yıkılan bir binanın gövdesinde köpük kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde enkaz halindeki binadan çıkan köpükler, izleyenlerin tepkisini çekti.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri 7. gününde sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü kentlerden biri olan Hatay’da kaydedilen görüntüler ise bu kadarına pes dedirtti.
Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın gövdesinde köpük kullanıldığı görüldü.
Cep telefonu kamerası ile köpük kullanılan binanın enkazını çeken yurttaş, “Taşıyıcı kolonlar sağlam değil, köpük. Binanın yarısı köpük yarısı beton. Numuneler alacağız zaten. Bu adamların kaçmasına izin vermeyin. Süleyman Mutlu Apartmanı, Firuz Mutlu Apartmanı Antakya Hatay. Yargılanması lazım” diyerek binayı yapan yetkililere tepkisini gösterdi.
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