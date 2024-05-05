Saadet’te hedef 'Tek adaylı' seçim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağını açıkladı. Parti kaynakları, seçimlerin hazirantemmuz ayında yapılmasının planlandığını, parti örgütleriyle yapılacak görüşmelerin ardından adayın belirleneceği ve tek adaylı seçime gidilmek istendiğini belirtti.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
Saadet’te hedef 'Tek adaylı' seçim
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Karamollaoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında, “Sıra bize geldi. En son olarak Erbakan Hoca’yla (Necmettin Erbakan) bizatihi çalışmış kişiler arasında herhalde ben kaldım. Ben de sağlık sebebiyle bu görevi bizden sonra gelecek, Erbakan Hoca’yı görmüş ama yakın bir çalışma içinde olmamış arkadaşlardan birisine bırakacağım” dedi. Karamollaoğlu’nun son dönemlerde belfıtığından kaynaklı sağlık sorunlarının olduğu, 31 Mart Yerel Seçim sürecinde hastanede tedavi gördüğü; bu bakımdan genel başkanlık görevinde “partiye fayda sağlayamayacağını” düşündüğü için görevi bırakmak istediği öğrenildi.

TEMMUZDA KURULTAY

Parti kurmayları, kasım ayında yapılması planan “olağan kurultayın” haziran sonu, temmuz başına çekmeyi planladıkları ve bu kurultayda yeni genel başkanın seçileceğini belirtti. Kurmaylar, genel başkan adayının belirlenmesi için önce il örgütlerinden görüş alacaklarını, ardından partinin kademelerinde görüşlerin değerlendirilip en son “genel istişare kurulunda” (GİK) ismin belirleneceğini söyledi. Tek adaylı seçimin üzerinde planlamaların yapıldığını belirten kurmaylar, ikinci bir adayın çıkmasına “engel olunmayacağını” da kaydetti. Bunun yanı sıra kurmaylar, Karamollaoğlu’nun sadece genel başkanlık görevini bırakacağını, GİK başkanlığı görevini sürdüreceğini açıkladı.


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