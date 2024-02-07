Hatay’da yurttaşlardan hem iktidara hem yerel yönetime tepki: 'Biz ölürken yoktunuz'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 04:00

Antakya’da demokratik kitle örgütleri 6 Şubat 04.17’de Köprübaşı’nda bitecek biçimde bir “sessiz yürüyüş” yapacaklarını açıklamışlardı. Buna karşın yürüyüşe günler kala Hatay Valiliği aynı saatte aynı yerde ve aynı isimle kendilerinin program yapacaklarını duyurdu.

Bunun üzerine demokratik kitle örgütleri, Yunus Emre Parkı’nda bitecek alternatif bir yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Ancak yürüyüşe saatler kala polisler tarafından parka giden yolların kapatılması nedeniyle kitlenin büyük bir bölümü Köprübaşı’ndaki törene yöneldi. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geldiğinin duyurmasıyla başlayan protestolar tören boyunca sürdü. Törende sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Hatay benim şahsi meselemdir” ile “Hükümet İstifa” ve “Lütfü Savaş istifa” sloganları atıldı.

Etkinlik boyunca iktidara ve Bakan Koca’ya tepki gösteren yurttaşlar, Lütfü Savaş tercihi nedeniyle CHP lideri Özgür Özel’e ve beraberindeki ekibi de sloganlarla protesto etti. Yurttaşlar Koca’nın sözlerine sık sık “Sesimizi duyan var mı?” sloganıyla tepki gösterdi.

ZAN: BİZİ TERK ETTİNİZ

Eski milli futbolcu Gökhan Zan törene katılan iktidar temsilcilerine “3 gün bizi terk ettiniz ölüme” sözleriyle tepki gösterdi. Tepkiler nedeniyle hem iktidar hem de muhalefet yetkilileri tören alanından hızlıca ayrıldı. Etkinlik yaşamını yitiren yurttaşlar anısına Asi Nehri’ne karanfil atılmasıyla son buldu.