Hatay'da yurttaşların çilesi bitmiyor: Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?

Hatay'da yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar pes dedirtti. Yurttaşlar ''Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?'' diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:28
Hatay'da yurttaşların çilesi bitmiyor: Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?
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Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da sorunlar bitmiyor. Kentteki altyapı sorunlarının çözülmemesi nedeniyle sağnak yağışta neredeyse tüm konteyner kenttler sular altında kaldı.

Birçok konteyner kentte yağmur suyu ile kanalizasyon suyu birbirine karıştı. Yetkililere ulaşamayan yurttaşlar, yine yaşanan sorunu kendi kısıtlı imkanlarıyla çözmeye çalıştı.

''KADERİMİZE TERK EDİLMİŞ DURUMDAYIZ''

Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar, yaşananlara "Kaderimize terk edilmiş durumdayız. Yazın başka kışın başka sorunlarla uğraşıyoruz. Aylardır altyapı sorunlarıyla her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi nerede?" sözleriyle tepki gösterdi.


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