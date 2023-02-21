Hatay'daki deprem anına ait yeni görüntü ortaya çıktı

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem anı, kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 08:13
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AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 6,4'lük deprem sonrası en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem sonucu kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı. Depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

Depremin yaşandığı Hatay'da vatandaşların panik anları böyle görüntülendi.

 


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