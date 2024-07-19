Hatay’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsünün minibüs altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi’nde Soner Işık idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Işık, karşı yönden gele aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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