Hatay’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde motosiklet sürücüsünün minibüs altında kalarak hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:19
Abone Ol google-news

Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi’nde Soner Işık idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Işık, karşı yönden gele aracın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dörtyol Devlet hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


hatay haberleri Dörtyol haberleri

İlgili Haberler

Batshuayi bir ilki yaşadı: Galatasaray, Avusturya'da farklı kazandı!

Batshuayi bir ilki yaşadı: Galatasaray, Avusturya'da farklı kazandı!
Motosiklet kazası... Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Motosiklet kazası... Araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Feci kazadan acı haber geldi: 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti!

Feci kazadan acı haber geldi: 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler