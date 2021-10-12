Hatay'daki orman yangınları ile ilgili iki sanığa 'orman yakmaya teşebbüs' suçundan hapis cezası
Hatay'da geçen yıl gerçekleşen orman yangınları ile ilgili görülen davada, tutuklu sanık H.D. (31) ve tutuksuz sanık E.K. (31)'ye hapis cezası verildi. İki sanık da savunmalarında, önceki beyanlarını tekrar ederek suçsuz olduklarını ileri sürdü.
Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de yayılan orman yangınlarıyla ilgili yargılanan iki sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.D. (31) cezaevinden, tutuksuz sanık E.K. (31) İskenderun Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "orman yakmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği tutuklu H.D'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti.
Tutuksuz E.K'ye de "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaya teşebbüs" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.
Heyet, iki sanığın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise beraatına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Hatay'da geçen yıl çıkan orman yangınları Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde ev ve iş yerlerine de zarar vermişti. Yangınlar iki gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınmıştı. Tutuklu sanık hakkında 17 yıl 6 aya, diğeri hakkında da 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.
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