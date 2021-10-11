Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- Erdoğan kimin cumhurbaşkanı?
- Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya sert eleştiri
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Öğrenci servisi devrildi
- Avrupa’daki yurttaşlardan Erdoğan'a 'yanıt'
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tüm Türkiye'de tek acil numaraya geçildi!
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan gönderme