Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:33
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.


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