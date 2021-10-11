Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

11 Ekim 2021 Pazartesi, 18:33

Hatay'ın Altınözü ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.