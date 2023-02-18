Hatay'dan ümit kesildi mi? Valilik duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın başlıyor

Depremin 13. gününde açıklama yapan Hatay Valiliği enkaz çalışmalarının pazar günü (19 Şubat) itibarıyla başlayacağını açıkladı. Buna göre bina sakinleri enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:58
Hatay'dan ümit kesildi mi? Valilik duyurdu: Enkaz kaldırma çalışmaları yarın başlıyor
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en etkili olduğu illerin başında gelen Hatay’da, yıkılan binalarda 19.02.2023 (Pazar) tarihi itibariyle enkaz kaldırma çalışmasına başlanacak.

VALİLİK DUYURDU

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


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