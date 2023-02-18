Son dakika... Hatay'da 296. saatte gelen mucize kurtuluş!

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 11:45

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 12:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da, Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

CANLI EMARESİNE RASTLANDI

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.