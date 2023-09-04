Güntekin Onay'dan, Gökçek’e sert tepki: Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:15

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde 'mental yorgunluk' gerekçesiyle görevinden alınan Melih Gökçek, Ebrar Karakurt'u hedef aldı. Final sonrası “Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı" şeklinde bir paylaşım yaptı.

beIN Sports'ta görev yapan spor spikeri Güntekin Onay ise Gökçek'in paylaşımına sert tepki gösterdi.

Onay’ın söz konusu paylaşımları şu şekilde:

"Bence bu ülkede belli ve yobaz bir kesimin düşünceleri gereksiz yere fazla ciddiye alınıyor. Türkiye'nin bence en az %97-98'i voleybolcu kızlarımızın başarısı ile mutlu ve gurur duyuyor! Gerek yok polemiğe, ciddiye almayın 3-5 müptezeli, cahili! Şampiyonluğu kutlayın!

Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bi açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin? Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez.

Bana yakın arkadaşlarım mesaj atıyor "Aman dikkat et" diye! Melih Gökçek yüzünden dikkat edeceksem zaten hepimiz yoluna gelmişizdir. Melih Gökçek beni hapise gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur.

Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter, Sayın Gökçek!

Melih Gökçek beni hapise gönderirse bu ülkede adalet devrimi olur.”