Hatay'ın deprem öncesi ve sonrası görüntüleri ortaya çıktı
Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla 6 Şubat'ta meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36 bin 187'ye yükseldi.
Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın afetten önce ve hemen sonra çekilen görüntüleri, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
Depremden bir süre önce çekilen görüntülerde yaşamın normal akışında devam ettiği Hatay'ın, depremle birlikte yerle bir olduğu görüntüler yürekleri burktu.
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