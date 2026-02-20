Hataylı avukatlardan Ekrem İmamoğlu ve Can Atalay'a ziyaret... İmamoğlu: Mücadelenizde her zaman yanınızda olacağım

Hataylı avukatlar, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Gezi Parkı davasından hükümlü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret etti.

Avukatlar, ziyaretlerinde Hataylı çocukların mesajlarını da İmamoğlu'na iletti. Çocuklar mesajlarında, "Her şey çok güzel olacak", "Sevgili Ekrem Amca, yaşadığımız o felaketten sonra her zaman bizim yanımızda oldunuz. Biz de her zaman sizin yanınızdayız. Kalbimiz sizinle, her şey çok güzel olacak. Lütfen üzülme, güçlü ol, seni çok seviyoruz” dedi.

"MÜCADELENİZDE HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIM"

Ekrem İmamoğlu, avukatlar aracılığıyla kamuoyuna gönderdiği mesajında, "Adalet Peşinde Aileleri Platformu'na en içten sevgi ve saygılarımı sunarım, acınızı derinden hissediyor ve paylaşıyorum. Mücadelenizde her zaman yanınızda olacağım. Hatay ve tüm deprem bölgesi en hassas gözle takip edeceğimiz şehirlerimiz olacak. Özgür günlerde buluşacağız! Sevgi ve hasretle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Can Atalay da mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili aileler, ısrarınızı ve mücadelenizi coşkuyla takip ediyorum. Davalarınızla ilgili her haberi dikkatle okuyor, izliyor ve not alıyorum. Sizleri Silivri'den saygıyla selamlıyorum."

"BU BİR VEFA ZİYARETİYDİ"

Hataylı avukatlar adına konuşan Eren Can, şunları kaydetti:

"Hataylı avukatlar olarak bugün İBB tutukluları ve tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu bir vefa ziyaretiydi. Çünkü 6 Şubat depremlerinden sonra en ağır yıkımı yaşayan kentimizde İBB desteğini bizden hiç esirgememişti. İlçe ayırmamıştı, seçmen ayırmamıştı, parti ayırmamıştı. Bütün imkanlarını seferber ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi yanımızda olmuştu. Biz de Hataylı avukatlar olarak, başta Ekrem Başkan olmak üzere tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etmek için bugün bir aradaydık ve onlara vefamızı gösterdik.

Hem tutuklu belediye başkanları, hem Ekrem İmamoğlu hem de seçilmiş Hatay milletvekili Can Atalay, tüm Hatay halkına selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlara başsağlığı dileklerini sundular. Onların adalet mücadelesinde yanlarında olduklarını, davalarında yanlarında olduklarını ilettiler.

Özgür günlerde buradan çıktıktan sonra yine Hatay halkının yanında olacaklarını; Hatay'ın bu yıkımdan, bu felaketten ve bu kötülükten kurtulması için gereken mücadeleyi vereceklerini, canla başla çalışmaya devam edeceklerini, özgür ve güzel günlerde bizlerle bir arada olacaklarını vurguladılar. Bizler de Hatay'da bu en ağır felaketi yaşayan; yakınlarını, evlerini ve işlerini kaybeden, buna rağmen bu şehirde yaşamaya devam eden Hataylı avukatlar olarak teşekkürlerimizi ifade ettik ve vefamızı gösterdik."