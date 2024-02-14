Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta arızalanan askeri araca müdahale esnasında aracın aniden hareket etmesi ile şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, Hatay’ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:52
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Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, 13 Şubat'ta Hakkari-Şırnak otoyolunda arızalanan askeri araca müdahale ettiği esnada aracın hareket etmesi ile şehit olmuştu.

23 yaşındaki Sözleşmeli Er Kel’in acı haberi Hatay’ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi’ndeki baba ocağına gece saatlerinde ulaşmıştı. Mehmet ve Fatma Kel çiftinin 12 çocuğundan biri olan şehit için Arpalıuşağı Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.

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Yakınlarının gözyaşı döktüğü cenazede şehidin ailesi duygusal anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, ilçe protokolü, şehidin yakınları ve yurttaşlar katıldı.


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