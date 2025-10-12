Hatimoğulları'ndan 'Öcalan' ve 'Demirtaş' açıklaması: 'Bunu da sizinle paylaşmış olayım' diyerek duyurdu

Hatimoğulları, Berlin'de düzenlenen Türkiye Barış Konferansı'na katıldı. Konferansa çok sayıda akademisyen, siyasi parti ve STK temsilcisi katıldı.

Süreç hakkında konuşan Hatimoğulları, “Bize göre artık yasal ve hukuki düzenlemelere gidilmeli. Burada yasal ve hukuki düzenlemelerden kasıt somut olarak nedir? Onu öncelikle ifade edeyim. Özgürlük yasaları ve demokratikleşme yasalarıdır” dedi.

"ALGI YÖNETİMİNE KARŞI..."

DEM Parti'nin aktardığına göre; Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer Kobanî tutukluları ile siyasi tutukluların bir an önce salıverilmesinin gerektiğini belirttiği konuşmasında, “Algı yönetimine karşı hep birlikte güçlü bir dayanışmayla yan yana duralım, yan yana olalım. Sayın Öcalan'ın ilk mektup gönderdiği kişilerden biri Sayın Demirtaş'tır ve Figen Yüksekdağ'dır. Bunu da sizinle paylaşmış olayım” ifadelerini kullandı.