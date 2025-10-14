Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 09:19:00
AA
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri'ne sızan ve "mahrem hizmetler" olarak bilinen yapı ile bağlantılı oldukları belirlenen şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market ve bakkal gibi yerlerdeki kontörlü sabit telefonları kullanarak örgütün sözde "mahrem imamlarıyla" iletişim kurdukları ortaya çıkarıldı.

5'İ GÖREVDE, 5'İ GÖREVDEN ALINMIŞ ASKER...

Bu bilgiler doğrultusunda, 5'i görevde, 5'i görevden ayrılmış asker ve 6'sı sivil "mahrem imam" olmak üzere toplam 16 kişi için gözaltı kararı verildi.

