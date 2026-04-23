Hava sahası kapatılmıştı: İran'da mahsur kalan THY uçağı 55 gün sonra yurda dönüyor

28 Şubat Cumartesi günü başlayan ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle İran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı.

Personel karayoluyla tahliye edilirken uçak İran’ın Tahran Havalimanı’nda kaldı.

TAHRAN'DAN İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR

İran Hava Sahasının kısmen açılmasının ardından THY’nin TC-JZG kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı yerel saatle saat 14.00’te Tahran Havalimanı’ndan kalktı.

Emniyetli bir uçuş için uçağın kalkış öncesi teknisyenler tarafından motor başta olmak üzere gerekli testlerinin yapıldığı ve lastiklerinin değiştirildiği öğrenildi.

THY uçağının 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda olması bekleniyor.