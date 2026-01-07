Hava şartları sağlık hizmetlerini aksattı

Türkiye’nin doğu illerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle hastanelere erişimde güçlükler yaşanırken sağlık emekçileri görevlerini sürdürebilmek için zorlu şartlarla mücadele ediyor.

Acil sağlık hizmetlerinden randevulu muayenelere kadar birçok alanda yaşanan aksaklıklar, hastalar için de mağduriyet yarattı. Mardin Midyat’ta yolu kapanan mahallede rahatsızlanan Nuri İnan’ı (84) sağlık personeli, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa kadar sırtında taşıdı.

‘GECİKMELER YAŞANDI’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Mehmet Şerif Demir, “Ulaşımın aksaması, yolların kapanması ve yıllardır ihmal edilen altyapı sorunları nedeniyle hem acil hem de planlı sağlık hizmetlerinde önemli gecikmeler yaşandı. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar, yaşlılar, engelli bireyler ve kronik hastalığı olan hastalar, kanser hastaları sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük güçlük çekti” dedi.

Acil servis başvurularında belirgin bir artış yaşandığını belirten Demir, “Hastanelerin mevcut kapasitesi ve personel yetersizliği bu yükü karşılamakta yetersiz kaldı. Birinci basamak sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksadı” ifadelerini kullandı. Sağlık emekçilerinin bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir yük altında bırakıldığını ifade eden Demir, “Ulaşım sağlanmadığı için saatlerce yolda kalan, kendi imkânlarıyla hastaneye ulaşmaya çalışan, 48-72 saate varan nöbetlerde çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları güvenli olmayan koşullarda hizmet sundu” diye konuştu.

Sağlık emekçilerine dinlenme ve barınma olanaklarının sağlanmadığını aktaran Demir, “Sorumluluklar yerine getirilmedi, sağlık emekçileri adeta kendi kaderlerine terk edildi” dedi.