Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:01

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Temmuz’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Peki, Hava sıcaklığı düşecek mi? Havalar ne zaman soğuyacak?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Temmuz’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve Van’ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam edecek. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün İstanbul’da bağıl nemin biraz azalmasına rağmen, hava sıcaklıkları 36 derece olarak ölçülecek ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi ve yaz sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

Ankara’da ise, öğle saatlerinde 37 derece, gece ise 22 derece olacak. İzmir’de de bugün gölgede 38 derece, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle hava bunaltıcı olacak.