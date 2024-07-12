Endişelendiren veri... İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:47

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:49

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında aşırı sıcakların etkisiyle düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 70'in altına düşerek 65.51 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 11 Temmuz'da 65.87 iken bugünkü verilere göre yüzde 65.51 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 77.69 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.47 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 12 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 61.34

• Darlık Barajı yüzde 66.18

• Istrancalar Barajı yüzde 35.67

• Kazandere Barajı yüzde 42.72

• Elmalı Barajı yüzde 66.79

• Ömerli Barajı yüzde 74.06

• Pabuçdere Barajı yüzde 49.5

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.86

• Terkos Barajı yüzde 77.32