Havada panik anları! Antalya-Van seferini yapan uçak 'bilinmeyen cisim' yüzünden inemedi

Antalya-Van seferini yapan SunExpress'e ait uçak, Van semalarında görünen menşei tespit edilemeyen cisim nedeniyle iniş yapamadı. Konuya ilişkin Emmniyet'ten açıklama geldi.

Havada panik anları! Antalya-Van seferini yapan uçak 'bilinmeyen cisim' yüzünden inemedi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2024 - 15:21

Antalya'dan Van'a seyahat etmek üzere dün akşam saat 17.05'te havalanan bir yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na inişe geçtiği sıralarda havada kimliği belirsiz bir cisim tespit edildiği için Diyarbakır'a yönlendirildi.

Kontrol kulesinden alınan talimat üzerine, Van Ferit Melen Havalimanı yerine Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular, durum hakkında kabin görevlileri tarafından bilgilendirildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, muhtemel bir tehdide karşı hava sahasında insansız hava araçları kullanarak detaylı bir tarama yaptı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda herhangi bir cisme rastlanmadığı öğrenildi.

UÇAK VAN'A DOĞRU TEKRAR HAVALANDI

SunExpress'e ait Antalya-Van uçağı, Diyarbakır'a yaptığı zorunlu inişin ardından, iniş izni alması durumunda yeniden havalanmak için havaalanında beklemeye devam etti.

Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği için gerekli tüm önlemler alındıktan havaalanında beklemeye başladı. Uçuş izni çıkınca Diyarbakır'dan havalanan uçak saat 22.10 sıralarına Van Ferit Melen Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi.


Etiketler: #uçak

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