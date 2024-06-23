Havai fişek atıp yangına neden olan 3 şüpheli serbest!

Batman'da araç içerisinden havai fişek atarak anız yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, biri adli kontrolle şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:34
Havai fişek atıp yangına neden olan 3 şüpheli serbest!
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Olay, dün saat 00.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Seyir halindeki 3 kişiden A.E.’nin attığı havai fişeğin düştüğü arazide anız yangını çıktı.

Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla tespit edilen otomobil, takip sonucu yakalanarak durduruldu.

Otomobildeki A.E. birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, ‘Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilen A.E. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


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