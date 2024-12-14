Havai fişek fabrikasının sahibi ‘olası kasttan’ yargılanacak

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Sakarya Hendek’te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda meydana gelen yedisi işçi, üçü asker, 10 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın üzerinden dört yıl geçti. 28 Şubat 2022’de yerel mahkemede görülen karar duruşmasında, sanıklar Ali Rıza Ergenç Coşkun ve Yaşar Coşkun hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 16 yıl 3 ay, Hasan Ali Velioğlu hakkında “bilinçli taksirle öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay, diğer sanıklar hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Hasan Ali Velioğlu hakkında tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi. Dosya kapsamında tutuklu tek isim fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun olurken kazada yaşamını yitiren ailelerin avukatları sanıkların olası kastla yargılanması için hukuki mücadele verdi.

"KARAR OLUMLU"

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan avukat Elif Sıla Aşık, kararı olumlu bulduklarını aktardı. Aşık, “Dosyanın en başından beri özellikle fabrika sahiplerinin olası kastla yargılanmasını istemiştik. İş cinayetlerinde Yargıtay’ın olası kast konusunda aşılamaz dediğimiz sınırı aşarak ‘olası kast’ hükümleri vermeye başladığını görüyoruz” dedi. l