Havalı tabancayla köpek öldürdüğü iddia edilen sanığa 3 yıla kadar hapis istemi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:20

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:21

İstanbul'da evcil köpeği, lazer ışıklı havalı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Ali Can Ergür ve taraf avukatları, 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

Sanık avukatı, şikayetçi Volkan Tanju'nun, ölen köpeği sahiplenmediği için suçtan zarar görmediğini ifade etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ergür'ün mevcut delillere göre suçu işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla hapis cezası talep etti. Sanık Ali Can Ergür, mütalaaya katılmadığını belirterek, savunma için süre talep etti.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, şikayetçi Volkan Tanju'nun iş yerinin bulunduğu Sarıyer Maslak Mahallesi'nde iki köpek beslediği, köpeklerini 25 Haziran 2021 akşamı burada bırakıp ayrıldığı anlatıldı. Erkek köpeğin üzerine gazete örtülmüş şekilde bulunduğu, araç çarpması sonucu öldüğü düşünülüp belediye görevlilerince götürüldüğü anlatıldı. İddianamede Tanju'nun ifadesine göre, olay yerindeki bir kişinin köpeğin boynunda gördükleri delik nedeniyle araç çarpması nedeniyle değil, kasten öldürüldüğünün anlaşıldığı aktarıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinde, olay gecesi maskeli ve şapkalı bir kişinin köpeklerin yanına gidip önce yiyeceğe benzer bir şey verdiği, ardından çantasından çıkardığı havalı tabancaya benzer ışıklı bir cisimle, 'Ice' adlı köpeğe ateş ettikten sonra, aracıyla ayrıldığı bildirildi.

Plaka tespitinden sanık Ali Can Ergür'e ulaşıldığı, sanığın ifadesinde, yolda yürürken karşısına iki köpek çıktığını, havlamaları üzerine köpeklerden korkup lazer ışık doğrulttuğunu ve bisküvi attığını ancak silahının olmadığını söylediği ifade edildi.

Sanığın 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



